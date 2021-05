Kickboxing. Igor Bronowski z KSW Sokół Jarosław mistrzem Polski kadetów w formule kick light [ZDJĘCIA]

W rywalizacji pozostał Igor, który w kolejnej walce skrzyżował rękawice z Maksem Kowankiem z klubu KS Polonia 1912 Leszno. Po pełnym dystansie, jednogłośnie na punkty wygrał Igor. W następnym starciu rywalizował z Szymonem Szyca z Rebelii Kartuzy. I tym razem sędziowie nie mieli wątpliwości kto wygrał.

- W półfinale spotkał się z Patrykiem Andrzejewskim z KSW Police. Walka przebiegała bardzo czysto i emocjonująco, ponieważ obaj dysponowali odmiennymi stylami walki. Przez praktycznie całe starcie prowadził Igor, jednak zabrakło trochę sportowego szczęścia na finiszu i praktycznie o punkt przegrał 1:2, plasując się na 3. miejscu turnieju. Była to jedna z ładniejszych walk imprezy. Patryk w finale pokonał rywala bezdyskusyjnie i zdobył Mistrzostwo Polski. Była to bardzo trudna sportowo impreza, ale uzyskany wynik napawa zadowoleniem biorąc pod uwagę rangę i stopnień trudności. Jest to nieocenione doświadczenie, które będzie procentować