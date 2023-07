Kiedy wieś zostaje miastem. Tak było m.in. z Boguchwałą [WIDEO]

Prawa miejskie Boguchwała odzyskała 1 stycznia 2008 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z lipca roku poprzedniego. Oczywiście musiała wcześniej spełnić – co uczyniła z naddatkiem - odpowiednie warunki: co najmniej 3 tys. mieszkańców, z czego przynajmniej 2/3 pracujących poza rolnictwem, miejsko-usługowy charakter miejscowości. Ponadto mieszkańcy samej Boguchwały, jak i gminy podczas konsultacji społecznych zdecydowanie opowiedzieli się za nadaniem stolicy gminy statusu miejskiego.

Sąsiadującą z Rzeszowem Boguchwałę zamieszkuje ponad 6 tys. mieszkańców (dane z 2022 roku). W latach 1728-1772 ta miejscowość była już miastem, jednak edykt króla Augusta II Sasa unieważniły austriackie władze zaborcze. Ale było to na tyle dawno, że trudno odwoływać się do tamtych doświadczeń.

Mocno odczuliśmy stratę Zwięczycy

- Trzeba było się bronić, by Rzeszów nie przejął kolejnych miejscowości, tym bardziej, że prezydent Ferenc nie konsultował swoich planów z włodarzami sąsiednich gmin. Baliśmy się, by także Boguchwała czy inne miejscowości gminy nie zostały wchłonięte do Rzeszowa – przyznaje obecny burmistrz dr Wiesław Kąkol. Dodaje, że starania o odzyskanie statusu miasta były pomysłem poprzedniego wójta, a później burmistrza - Wiesława Dronki.

Elementy miastotwórcze

Marek Jakubowicz uważa Rynek Miejski w obecnym kształcie za inwestycję nie skończoną.

– Z jednej strony stoi budynek MCK, na pozostałych pierzejach mamy teren do zabudowania – przekonuje. - Jeśli miałby to być rynek z prawdziwego zdarzenia, to należałoby tam postawić stylowe kamieniczki z zakładami usługowymi na parterze, kawiarenkami itd.

Sprawa jest jednak otwarta. Jak informuje burmistrz, gmina Boguchwała posiada koncepcję zabudowy południowo-wschodniej pierzei rynku, spójną architektonicznie z obecnymi obiektami. Jeszcze w tym roku zakończy się postępowanie w sprawie zmiany planu miejscowego i zaczną się prace projektowe.

Powstanie liceum w Boguchwale to również znak „miejskości” tej miejscowości. Myśl o szkole średniej tkwiła w świadomości mieszkańców od początku przemian ustrojowych po 1989 roku. Odzyskanie praw miejskich stało się impulsem do tego, że w Boguchwale zaczęto jeszcze bardziej intensywnie myśleć o podkreśleniu jej miejskiego charakteru również w ten sposób. W 2010 roku Rada Miejska powołała do życia Liceum Ogólnokształcące – pierwszą szkołę średnią w historii miejscowości. Dziś jest to szkoła z oddziałami dwujęzycznymi – nauka odbywa się po polsku i angielsku.