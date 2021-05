Klasa A Krosno: Bukowianka lepsza w meczu na szczycie. Górnik zatrzymał Burzę

Drugą porażkę zaliczył wicelider tabeli Wisłok Krościenko Wyżne, co sprawia, że coraz mocniej na swoich plecach czuje oddech zbliżających się Iwonki Iwonicz i Karpat Klimkówka.

Haczów - Golcowa 1:1 (0:1) K. Frydrych - K. Kijowski

Górki - Jasienica Rosielna 3:2 (2:2) Grzegorz Wojtowicz 3-karny, 53, M. Sowa 42, - goście w 9 i 30 minucie

Guzikówka Krosno - Jabłonica Polska 1:4 (1:3) dla gości: M. Aszlar, B. Kasprzyk, K. Kubal, R. Pisula

Krościenko Wyżne - Klimkówka 2:3 (1:2) Ł. Leś 36, K. Uliasz 80 - Waliszko 21, 45, 54

Iwonicz - Lubatowa 0:0

Wesoła - Lubatówka 2:0 (0:0) Dyrak 57, Lubas 90;

Iskrzynia - Zmiennica 2:1 (0:1) M. Rogoż, M. Antosz - K. Pelczar 15;

Pauzowała: Jasionka.

Klasa A3 Krosno

Zamczysko Mrukowa odniosło kolejne zwycięstwo i jest już o krok od awansu do piątej ligi. Tym razem ekipa Dariusza Kmiecika pokonała Orła Bieździedza, mimo iż przez godzinę grała w osłabieniu po czerwonej kartce. Festiwal strzelecki urządzili sobie gracze Polonii Kopytowa, którzy nie dali szans gościom z Lubli. – Dziwny był to mecz. Wcale nie odstawaliśmy od rywali, co mógłby sugerować wynik. – opowiadał Piotr Cieniek, trener przegranych. Okazałe wygrane odnieśli zawodnicy Zorzy Łęki Dukielskie, Sparty Osobnica oraz Victorii Kobylany. Dla tych ostatnich wszystkie trafienie zanotował Daniel Czaja.