Klasa O, A, B Dębica. Wyniki weekendowych meczów [STRZELCY]

Klasa O Dębica

Czarni po dwóch porażkach z rzędu rozgromili Wiewiórkę, dzięki czemu nie dopuścili, by przewaga nad wiceliderem stopniała do niebezpiecznych rozmiarów. Dla gości porażka oznacza degradację do klasy A. Czarnovia w końcówce zapewniła sobie zwycięstwo z Victorią Czermin, która w Czarnej dysponowała tylko jedenastoma piłkarzami, a zawodników z pola wspomagał drugi bramkarz Kamil Burdzel.

Czarna – Czermin 2:0 (0:0)

Bramki: Brzostowski 86-k.; D. Bałut 90.

Czarna: Balasa – Socha, Piekarczyk, Wolak (4 Łukaszewski, 90 Filipecki), Mazur, Kubicki (63 Ziarko), Domek, Miazga (50 Wadas), Serafin (61 Brzostowski), Jeleń – D. Bałut. Trener Dariusz Łukaszewski.

Czermin: Musiał – A. Trzpis, Strycharz, M. Pezda, Czaja – Wąs, Abramowicz, Lonczak, Burdzel – Bugaj, Kłos. Trener Grzegorz Krukowski.

Sędziował Wrona (Kolbuszowa).

POZOSTAŁE WYNIKI: Głowaczowa – Ocieka 1:1 (1:1) J. Bielański 19 – Baran 27; Majdan Królewski – Zagorzyce 4:2 (4:2) Nowak 30, 32, Tęcza 12-k., Michałek – Chudyba 33, 41-k.; Chemik – Podborze 2:0 (1:0) Balasa 41, 56; Radomyśl Wielki – Stal III 4:1 (2:1) Motyka 20, Płudowski 38, Halada 75, Niemczura 90 – Kozak 40; Trześń – Wiewiórka 8:0 (3:0) K. Szymański trzy, Maziarz trzy, M. Dopart dwie; Golemki - Chorzelów 4:5 (3:1) Pasik, Szerszeń, Kantor, Małek – Piotr Gilar dwie, Peret, Turkot, Machowski; Olchowa – Wolica Piaskowa 1:4; Wola Chorzelowska – Smoczanka 0:2.