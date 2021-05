Klasy O, A, B Krosno. Szebnie zdemolowały Wrzos. Czeluśnica przegrała z Przełomem [RELACJE, ZDJĘCIA, WYNIKI 22-23.05.2021]

Kroczący od zwycięstwa do zwycięstwa Cosmos Nowotaniec uległ nieradzącej sobie ostatnio najlepiej Przełęczy Dukla. To największa niespodzianka tej serii spotkań.

WYNIKI:

Sanok - Płowce/Stróże Małe 4:1 (1:1) Lachiewicz dwie, K. Sokołowski, Wanielista - Wydrzyński 43;

Zarszyn - Strachocina 2:1 (1:0) dla gości: Daszyk 49-głową;

Zagórz - Lesko 1:5 (0:2) Czura 86 - Czenczek 40, 43, Wróbel 63-karny, Ginda 83, Latusek 85-karny;

Bukowsko - Długie 2:2 (1:1) Zarzyka dwie - Prenkiewicz 18, Pilszak 89-wolny;

Jankowce - Bezmiechowa 2:1 (0:0) Zieliński 88, Kamil Uzdejczyk 90-karny - Szmyd 59;

Bażanówka - Niebieszczany 2:1 (0:0) Niemiec 70, Pawiak 82-karny - Izdebski 50;

Polańczyk - Nowosielce 5:2 (1:1) Galant trzy, Fedor, Krawiec - Adamski dwie.

Pauza: Pakoszówka.

Mecz z 8 maja Bukowsko - Pakoszówka (na boisku 2:2) zweryfikowano jako 0:3 wo (wystąpił nieuprawniony piłkarz).

A2 Krosno

Lider tabeli - Cisy Jabłonica Polska - rozgromił u siebie ekipę z Golcowej. Dwie bramki zdobyli Sebastian Meier oraz Konrad Kubal. Hat-trickiem w meczu Błękitnych Jasienica Rosielna z Karpatami Klimkówka popisał się Michał Waliszko. Wygraną po gorszym okresie odniósł też Wisłok Krościenko Wyżne, który pokonał na wyjeździe Burzę Rogi po golu Kacpra Prajsnara. Emocji nie brakowało również w starciu Guzikówki Krosno z Iwonką Iwonicz. Miejscowi prowadzili do przerwy 2:0 po bramkach Huberta Wilka, jednak to nie wystarczyło, by wygrać z wiceliderem ligi, dla którego strzelali Oskar Bączek (również dwie) oraz J. Zima.