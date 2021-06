Klasy O, A, B Rzeszów [WYNIKI, STRZELCY, RELACJE]. Rezerwy Sokoła Kolbuszowa Dolna i Grunwald Budziwój o krok od klasy okręgowej

W sobotnim upale bramki padały jak w meczach hokejowych. Po pięciu wygranych z rzędu Strug Tyczyn uległ na wyjeździe Sawie Sonina 4:5. Z wyniku cieszyli się nie tylko gospodarze, ale też Stal Łańcut, która po wygranej nad Przybyszówką powiększyła przewagę nad wiceliderem do 5 punktów. Było to 18 z rzędu zwycięstwo Stali w tym sezonie.

Sędziował Sondej (Rzeszów). Widzów 300.

POZOSTAŁE WYNIKI:

Przybyszówka – Łańcut 2:7 (1:5) Wojtanowski 45, Bosek 75 – Bieniasz 6, 12, Buć 13, 24, Mach 33, Walat 52, Balawender 82;

Sokołów Młp. - Czarna 4:1 (1:1) Sobuś 39, Płonka 55-karny, Rodzeń 75, Pilecki 83 - Weres 23;

Bratkowice – Niebylec 1:6;

Stal II Rzeszów – Żołynia 7:3;

Brzóza Stadnicka – Niechobrz 0:0;

Malawa – Wólka Niedźwiedzka 4:2 (2:1) dla gości: Lis 10, Serafin 48;

Czudec – Stobierna 3:6;

Błażowa – Rakszawa 0:2 (0:0) Bursztyka 47, Boczarski 66.

Pauza Zaczernie.

Mecz 36. kolejki: Niebylec – Sonina (na boisku 1:1) zweryfikowano jako walkower 0:3.

Klasa A Rzeszów 1

Piłkarze Wisłoka Strzyżów już w środę zapewnili sobie przepustkę do klasy okręgowej, a w sobotę dopisali do swojego dorobku kolejne punkty. Trzy z czterech goli w Nowej Wsi strzelili w końcowych minutach. Wszystko wskazuje na to, że w nowym sezonie na wyższym szczeblu zagra również Grunwald Budziwój. Po remisie w Trzebownisku już tylko matematyczne szanse na awans ma Heiro Rzeszów.

WYNIKI:

Nowa Wieś - Strzyżów 0:4 (0:1) Ziobro 83, 85, Szela 37, Mroczka 89;