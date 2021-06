Klasy O, A i B Rzeszów: W walce o awans do 4 ligi zostały Łańcut i Tyczyn. Wisłok Strzyżów już w okręgówce

Efektowne zwycięstwo odniósł też Grunwald Rzeszów, podopieczni Macieja Rusina zdeklasowali Nosówkę 8:1. Do ciekawego spotkania doszło między Koroną II Rzeszów, a ŁKS Łukawcem, już do przerwy kibice byli świadkami, aż pięciu goli.

Klasa A2 Rzeszów

W meczu dwóch najlepszych drużyn wygrała Wola Dalsza, a to oznacza, że może jeszcze powalczyć o pierwszą pozycję. To była pierwsza porażka Styrobudu Trzeboś na własnym boisku w tym sezonie. Aż pięć rzutów karnych było w meczu Pogórze Bachórz – Arka Albigowa i wszystkie zostały zamienione na bramki. Szarotka Rogóżno prowadziła do przerwy z Brzegiem Białobrzegi 3:1, ale po zmianie stron do głosu doszli gości i to oni cieszyli się ze zwycięstwa.

WYNIKI:

Jawornik Polski – Dąbrówki 2:1 (1:0)

Trzyna, Wasilewski – Wojtan (karny);

Korniaktów – Grodzisko Dolne 2:2 (1:1)

dla gości: M. Gałusza, Czech;

Dylągówka – Markowa 2:1

dla gospodarzy: Bukała, A. Kłoda;

Bachórz – Albigowa 5:2 (3:2)

Mehmedovic trzy (wszystkie z karnych), Szczepański, Mnich – Sowa dwie (obie z karnych);