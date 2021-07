Kolejny weekend testowania autobusów elektrycznych w Krośnie. Darmowe kursy do uzdrowisk [ZDJĘCIA]

Trzy lata temu Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie kupiła 20 nowych autobusów: hybrydowe Volvo, małe MMI z silnikami Diesla i duże spalinowe Autosany spełniające normy Euro6. Jednak na tym nie koniec modernizacji taboru. Miasto chce zrobić kolejny krok w tym kierunku. Tym razem myśli o zakupie ekologicznych „elektryków”.

- Przymierzamy się do takiej inwestycji, bo w nowej perspektywie finansowej są programy promujące tego typu rozwiązania w komunikacji miejskiej. Jest szansa na uzyskanie dofinansowania i chcemy się przygotować do złożenia projektu

- mówi Roman Gierlach, prezes spółki Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie.

MKS dostaje od producentów pojazdy do testowania za darmo. Za damo też mogą korzystać z nich pasażerowie. Jako pierwszy testowany był Karsan Jest Electric. W niedzielę (18 lipca) przewoził pasażerów bezpłatnie na trasie od Rynku do dworca autobusowego. Karsan Jest Electric to mały, produkowany w Turcji, autobus miejski posiadający 10 miejsc siedzących i 11 stojących.