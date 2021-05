Konrad Fijołek w towarzystwie PSL snuje plany o integracji komunikacji w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

Kampanijni goście do Fijołka zjeżdżają się z całej Polski. W sobotę byli to: Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, posłowie: Jarosław Rzepa i Mieczysław Kasprzak (PSL), Mariusz Bieniek, starosta płocki, Adam Woś, burmistrz Sieniawy oraz Jan Pączek, starosta przemyski. Przed konferencją panowie prasową złożyli kwiaty, pod tablicą upamiętniającą powstanie Ruchu Ludowego, na budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej.

- W tym miejscu będziemy integrować transport kolejowy, autobusowy, miejski i podmiejski. To najważniejsze z naszych wyzwań - wyliczał Konrad Fijołek.

O tym, jak bardzo integracja komunikacji jest potrzebna, mówił marszałek woj. mazowieckiego.

- Te problemy komunikacyjne są tożsame dla wielu aglomeracji. Codziennie do Warszawy dojeżdża kilkaset ludzi, do pracy i szkoły - mówił Adam Struzik. - Podobnie jest w Rzeszowie. Usłyszałem, że około 200 tys. ludzi dojeżdża do miasta. Taki ruch należy bezwzględnie zintegrować - radził.