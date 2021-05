Konrad Fijołek z obietnicami dla wszystkich osiedli Rzeszowa. Zaczyna od os. Budziwój. Obiecuje remont ulic, stadionu i budowę szkoły

Konrad Fijołek i popierające go kobiety. Kandydat na prezydenta Rzeszowa dostał bukiecik fiołków [ZDJĘCIA]

Szczepionki przeciwko wirusowi HPV, możliwość leczenia niepłodności metodą in vitro, dostęp do placów zabaw czy bon na żłobek. To tylko niektóre z postulatów zaprezentowanych we wtorek przez rzeszowskie organizacje kobiet. Ich realizację obiecał Konrad Fijołek, a w zamian zyskał poparcie kobiet z Rzeszowa w wyścigu o fotel prezydenta miasta.