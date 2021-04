Konrad Fijołek zakaże cyrkom wjazdu do Rzeszowa. Kandydat chce pomagać zwierzętom, a nie "robić zdjęcia w schronisku jak Marcin Warchoł" Kinga Dereniowska

Krzysztof Łokaj

- Budowanie relacji z naszymi najmniejszymi przyjaciółmi jest niezwykle istotne. Chcemy, aby Rzeszów dołączył do tej ligi miast, które w nowoczesny sposób podchodzą do prawi opieki nad zwierzętami, mają systemowe rozwiązania. W tej kwestii jest wiele do zrobienia - mówił w sobotę Konrad Fijołek, kandydat na prezydenta Rzeszowa.