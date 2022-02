Koronawirus przestawia terminarz siatkarzy. Asseco Resovia w niedzielę zagra awansem w Gdańsku z Treflem

Jastrzębski Węgiel o zakażeniach koronawirusem poinformował 28 stycznia. Ponieważ w grupie zawodników, którzy otrzymali dodatnie wyniki testów jest dwóch rozgrywających, Jastrzębianie nie mają możliwości rozgrywania najbliższych meczów. Trefl Gdańsk, gdy tylko pojawiło się ryzyko, że mistrz Polski nie będzie mógł przyjechać 6 lutego do ERGO ARENY, zaczął pracować nad innym rozwiązaniem. Ponieważ we wtorek podano informację, że odwołany został zaplanowany na 5 lutego mecz Asseco Resovii z Grupą Azoty ZAKSĄ z powodu sytuacji epidemicznej w drużynie z Kędzierzyna-Koźla, szybko podjęte zostały działania, by w niedzielę 6 lutego o godz. 14:45 podjąć w ERGO ARENIE rzeszowian, rozgrywając awansem spotkanie, które pierwotnie planowane było na 13 marca.