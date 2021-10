Koszykówka wraca do Resovii! „Dla mnie jest to spełnienie marzeń”

Nie jest tak, że przez ostatnie lata w Rzeszowie brakowało seniorskiej koszykówki. Była bowiem Politechnika Rzeszów czy SSK Rzeszów. To jednak nie to samo, co Resovia, która przecież przed laty święciła wielkiej triumfy. Przyszedł jednak moment, że dobre czasy dla basketu w tym klubie się jednak skończyły. Były próby reaktywacji, niezbyt udane. Wszystko wskazuje na to, że teraz powinno być inaczej.