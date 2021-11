Krzysztof Sadurski, żużlowiec Cellfast Wilków Krosno: Jest moc w drużynie. Chcę walczyć z Wilkami w finałach, a może nawet wyjść ligę wyżej bell

Wideo

Krzysztof Sadurski jest jednym z czterech nowych żużlowców Cellfast Wilków Krosno. Będzie zawodnikiem krośnieńskiej drużyny przez najbliższe trzy sezony. Powiedział nam, dlaczego wybrał Krosno, jakie ma sportowe plany w nowym klubie, co myśli o nowej drużynie Wilków, co jest jego największym atutem na torze, że dobrze zna się z Franciszkiem Karczewskim, z którym będzie tworzył duet juniorów Wilków. Zdradził także, że jego sportowym idolem od najmłodszych lat jest Piotr Pawlicki. Zapraszamy do oglądania rozmowy z tym utalentowanym zawodnikiem.