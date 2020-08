Kto i za jaką kwotę odbierze śmieci z Rzeszowa? Czekają nas kolejne podwyżki cen?

- Czy to jest normalne, że trzyosobowa rodzina płaci 96 zł miesięcznie za wywóz śmieci? Przecież to jest przegięcie! Oszaleli z tymi podwyżkami! – grzmi w mailu do redakcji Nowin jedna z czytelniczek. I zastanawia się, co czeka ją w przyszłym roku?

W ratuszu odpowiadają, że ceny nie zależą od miasta.

- Wynikają jedynie z kosztów odbioru i zagospodarowania śmieci, na podstawie których firmy składają nam oferty w przetargach. Zgodnie z ustawą miasto nie może zarabiać na odbiorze odpadów, ale także nie może do niego dokładać z budżetu. A więc wysokość rachunków to tylko i wyłącznie cena z przetargu podzielona pomiędzy mieszkańców – mówi Maciej Chłodnicki.