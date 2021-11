Które osiedla kibicują Resovii, a które Stali? Nietypowa mapa Rzeszowa [ZDJĘCIA] RED.

Śródmieście - Resovii

Kibicowski Rzeszów jest podzielony na części biało-czerwoną i biało-niebieską. Ale nie jest do końca prawdą, że prawy brzeg Wisłoka kibicuje Stali, a lewy Resovii. Za to wszyscy w Rzeszowie wiedzą, że Nowe Miasto jest za Stalą, a Krakowska-Południe za Resovią. A co z innymi osiedlami? Sprawdźcie!