Kwesty na podkarpackich cmentarzach. Datki zbierane będą na najuboższych, bezdomnych i na ratowanie zabytkowych nagrobków

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta organizuje kwestę na rzecz bezdomnych i ubogich. Ok. 1-1,2 tys. wolontariuszy pojawi się 31 października (w niedzielę) na cmentarzach: Pobitno i Wilkowyja oraz w miejscowościach: Ropczyce, Boguchwała, Jasło, Krasne, Świlczy (od 8 do 18), a 1 listopada (poniedziałek) na 38 nekropoliach w Rzeszowie i okolicy (od 8 do ok.18, a na mniejszych cmentarzach krócej).

Będzie też kwesta online na: www.pomagam.pl/kwesta2021.