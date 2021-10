Lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka: 99 procent nowych przypadków zakażeń to wariant delta koronawirusa

Jesteśmy w trakcie czwartej fali pandemii koronawirusa. W ostatnich dniach widać kolejny wzrost zakażeń. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi nawet, że mamy do czynienia z eksplozją pandemii. Podziela pani jego zdanie?

Jak najbardziej podzielam, bo cyfry mówią same za siebie. Codziennie Ministerstwo Zdrowia odnotowuje tysiące nowych przypadków zakażeń Covid-19. I te statystyki ciągle rosną.

Z czego wynika kolejny wzrost zakażeń?

Wirus cały czas znajduje rezerwuar, w którym może się namnażać. Dociera do ludzi nieodpornych, niezaszczepionych, którzy wcześniej nie chorowali. Takie organizmy to dla wirusa idealne miejsca do namnażania się. Ponadto z badań, które przygotował rzeszowski sanepid wynika, że 99 proc. nowych przypadków zakażeń to wariant delta. A właściwe jest to zmutowana delta, która przybyła do nas z Dalekiego Wschodu, z Chin i Indii.

Po czym można rozpoznać, że to właśnie ta odmiana?