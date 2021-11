Liga Mistrzyń: Grupa z Developresem Rzeszów już w komplecie. Kwalifikacje dla Prometey Dnipro Kamieńskie Łukasz Pado

25.10.2021 rzeszow tauron liga developres bella dolina volley wroclaw 3-0 mecz fot pawel dubiel brak

Ukraiński Prometey Dnipro Kamieńskie i serbski ZOK Ub zwyciężyli w kwalifikacjach do siatkarskiej Ligi Mistrzyń i zagrają w fazie grupowej. Pierwszy trafi do grupy A z Developresem Bella Dolina Rzeszów, a drugi do grupy E, w której jest m. in. Chemik Police.