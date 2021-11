Łukasz Bereta, trener Stali Stalowa Wola po wygranej w Tarnowie: Na drugą połowę wyszedł inny zespół

Trener pochwalił też bramkarza Mikołaja Smyłka za obroniony rzut karny w pierwszej połowie. Gdyby nie on, kto wie, jak potoczyłyby się losy meczu.

- Bałem się tego meczu w Tarnowie, bo wiedziałem, że Unia to bardzo dobry przeciwnik. Przed tym meczem przegrali u siebie tylko raz, a dla nas był to piąty mecz w ciągu czternastu dni. Cieszę się, że chłopcy to wytrzymali i że mogłem w końcówce wprowadzić młodych Pioterczaka i Muchę, którzy zaczynają przygodę z pierwszą drużyną – dodał Bereta.