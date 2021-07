Łukasz Różański: Walka o pas mistrza świata - tak, rewanż z Arturem Szpilką - nie

- Nawet mi to pasuje, bo nie chciałem o tym mówić wcześniej, ale do walki ze Szpilką podchodziłem z kontuzją łokcia. Odłamał mi się kawałek kości i są momenty, kiedy to strasznie boli. Koniecznie muszę zrobić z tym porządek. Szukam odpowiedniego lekarza, który przeprowadzi taki zabieg. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to może jeszcze w tym roku wrócę. Może uda się stoczyć jeszcze jakiś pojedynek przed ewentualną walką o pas, bo do tej do raczej dojdzie najwcześniej w lutym lub marcu