MMA. Rzeszowianin Andrzej Grzebyk zmierzy się z rywalem, który złamał mu nogę

Rzeszowianin wraca do klatki KSW po ciężkiej kontuzji. W listopadzie ubiegłego roku podczas walki właśnie z Żaromskisem złamał piszczel. Miało to miejsce już na początku pierwszej rundy, ale mimo kontuzji walka była kontynuowana. W parterze Grzebyk bronił się do końca pierwszego starcia, zawody wówczas przerwał lekarz w przerwie między rundami.

Dla Grzebyka była to czwarta zawodowa porażka i pierwsza w federacji KSW. Teraz rzeszowianin dostanie szansę rewanżu, bo włodarze organizacji ponownie zestawili tę dwójkę. Walka odbędzie się 17 lipca podczas KSW 62 i będzie to jedna z głównych walk gali.

Przed walką z Litwinem Andrzej miał imponującą serię 9 zwycięstw w zawodowym MMA, z czego aż osiem walk kończył przed czasem. Zanim trafił do KSW był mistrzem organizacji FEN w dwóch kategoriach wagowych, dzięki czemu zyskał przydomek „Double Champ”.

Žaromskis, to jedno z największych wyzwań rzeszowianina. W swojej bogatej karierze walczył między innymi dla organizacji Cage Rage, Strikeforce, Bellator MMA i DREAM. W tej ostatniej Litwin wygrał Grand Prix i sięgnął po pierwszy w historii tej organizacji pas kategorii półśredniej.

Podczas gali KSW 62 wystąpią też m.in. Szymon Kołecki, Artu Sowiński i Paweł Polityło.