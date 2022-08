Łukasz Siedlik, piłkarz Wisłoki Dębica: W piłce nożnej najważniejsza jest głowa [ROZMOWA]

Dobrze rozpoczęliście nowy sezon - od pewnego zwycięstwa z jednym z faworytów ligi ŁKS-em Łagów. Czym zaskoczyliście rywala?

Wiedzieliśmy, że zaczynamy ligę od meczu z mocną drużyną, która w poprzednim sezonie do końca biła się o awans do 2. ligi. Mieliśmy swoje założenia na ten mecz, które konsekwentnie realizowaliśmy do ostatniego gwizdka sędziego. Nie przestraszyliśmy się rywala i pokazaliśmy, że możemy zdominować zespół, któremu przed meczem każdy dopisywał 3 punkty. Zagraliśmy mądry i ofensywny futbol.

Największe plusy z tego spotkania?

Pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną i każdy walczy za drugiego. Tworzyliśmy mocny kolektyw od pierwszej do ostatniej minuty meczu. Każdy chciał wygrać i tak też się stało, co dobrze wróży przed kolejnymi spotkaniami.

W letnim okienku doszło w Wisłoce Dębica do sporych ruchów transferowych. Szybko złapaliście wspólne dobry kontakt z nowymi zawodnikami?