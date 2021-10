Maciej Muzaj: Cieszę się, że wróciłem do Polski i trafiłem do Rzeszowa. Asseco Resovia to najlepiej zorganizowany klub w PlusLidze

Bardzo przyjemnie się tutaj gra, niezwykle miło grać razem z naszymi kibicami, z takimi kibicami, jak w Rzeszowie. Podpromie słynie z tego, że jest tutaj wspaniała atmosfera. Pamiętam tę halę z taką fantastyczną, niesamowitą atmosferą. W niedzielnym meczu z Czarnymi Radom to jeszcze nie było to, ale mam nadzieję, że do tego dojdziemy, że swoją dobrą grą przyciągniemy na trybuny jak najwięcej kibiców, którzy będą chcieli przychodzić i dopingować nas w każdym spotkaniu. Rzeszów, hala Podpromie i nasza drużyna mają potencjał, aby stworzyć tutaj piękne widowiska.