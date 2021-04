Majówkę można spędzić na leśnym biwaku. Rusza program "Zanocuj w lesie"

Podstawowa zasada: w jednym miejscu może nocować maksymalnie dziewięć osób, przez nie dłużej niż dwie noce z rzędu. Nocleg powyżej dziewięciu osób i nocleg na dłużej niż dwie noce też jest możliwy, ale należy zgłosić go mailowo na adres danego nadleśnictwa i czekać na potwierdzenie.

- Wybierając się na nocne biwakowanie należy pamiętać, że decydując się na taką przygodę musimy zapoznać się i dostosować do aktualnego Regulaminu korzystania z obszarów objętych Programem "Zanocuj w lesie" i związanych z nim zaleceń - uczula Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Co warto wiedzieć przed wyruszeniem do lasu?

Możliwość nocowania w lesie nie oznacza, że w miejscu biwaku możemy zaparkować samochód.

- Zakazy, dotyczące wjazdu do lasu pojazdami silnikowymi, nadal obowiązują. Jeśli podróżujemy samochodem, kamperem czy motocyklem, musimy go zostawić w wyznaczonym do tego celu parkingu - zaznacza Edward Marszałek.