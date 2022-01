Maksa Brodę na zapasy do Stali Rzeszów przyprowadził tato. Został, bo ma charakter, choć chciał już zrezygnować. Teraz marzy o medalach

Od kiedy trenujesz zapasy? Od pięciu, sześciu lat. Czyli już trochę, ale ten czas szybko minął. Najważniejsze jednak to co dopiero przed mną.

2021 rok to był dla ciebie dobry rok. Mistrzostwo Polski młodzików w kategorii 68 kg i kilka wygranych turniejów indywidualnych muszą cieszyć ciebie i twoich trenerów? Tak, ale chcę być coraz lepszy, dlatego mocno przykładam się do trenowania, ale nic bym nie osiągnął gdyby nie klub, koledzy ze Stali Rzeszów i moi trenerzy.

Co z tego, co do tej pory osiągnąłeś cenisz sobie najbardziej?

Na pewno jest to złoty medal mistrzostw Polski młodzików, który zdobyłem we Włodawie.

Masz na macie swojego sportowego idola, wzór do naśladowania?

Są to moi trenerzy. Dziękuję im za to, co dla mnie robią. Mam tu na myśli trenera Roberta Budykę i trenera klubowego, którym jest Daniel Budyka.