Małgorzata Stec laureatem Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla za całokształt dzielności społecznej i twórczej [ZDJĘCIA]

Działaczka społeczna i kulturalna: Wieloletnia działalność Małgorzaty Stec w Przemyślu

Małgorzata Stec jest rodowitą przemyślanką. Aktualnie jest nauczycielką w Szkole Podstawowej w Siedliskach. W zawodzie pracuje już 35 lat. Pani Małgorzata to wieloletni członek organizacji „Pokojowy Patrol” Jerzego Owsiaka. Od 1999 roku współorganizowała przemyskie finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdy te odbywały się w „Niedźwiadku”. Wieloletni koordynator ogólnopolskiego programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”, a na przestrzeni 18 lat organizatorka cyklicznych szkoleń dla ponad 80 szkół z Przemyśla i powiatu przemyskie. To dzięki niej nauczyciele otrzymali cenne fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy.