Manewry Cellfast Wilków Krosno przed półfinałem play-off w Gdańsku. Będzie trening w Gnieźnie. Znamy ceny biletów na rewanż z Wybrzeżem

To, co zakończyło się 16 sierpnia w sezonie zasadniczym nie ma już znaczenia, choć jak podkreśla prezes Leśniak - Wilki mają z Wybrzeżem rachunki do wyrównania. Jest też „nowa mobilizacja”. Jedni i drudzy nie zasypiali gruszek w popiele. - To są play-offy i nie będzie miękkiej gry. Kluczowa w obu spotkaniach będzie moja forma -uważa Krystian Pieszczek z Wybrzeża.