Marcowy męski różaniec przeszedł ulicami Przemyśla [ZDJĘCIA]

- Dziś wynagradzano bluźnierstwa czynione przez tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do tej najlepszej matki. Jak co miesiąc przybyło wielu mężczyzn z synami, aby dać niecodzienne świadectwo wiary, przede wszystkim dla swoich synów, tak, aby mając w sercu i pamięci, kiedyś to świadectwo przekazali swoim dzieciom. Takiego świadectwa z pewnością potrzebuje dziś świat - informuje Dariusz Lasek, uczestnik Męskiego Różańca w Przemyślu, wiceprzewodniczacy Rady Miejskiej w Przemyślu.