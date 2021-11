Marzenia 15-letniego żużlowca Wilków Krosno Franciszka Karczewskiego: Zdobywać punkty, nie zawieść nikogo, prezentować stabilną formę

- To chyba dobrze, choć będą to moje pierwsze rozgrywki ligowe, ale bardzo będę się starał prezentować stabilną formę, pokazać co potrafię, zdobywać dla drużyny jakieś punkty. Chcę być coraz lepszy. Nie chciałbym nikogo zawieść. To są moje cele na przyszły sezon - mówi Franek, uczeń Liceum Sportowego z Kalisza.