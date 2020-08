Mateusz Kubiszyn, strażak z Rzeszowa, zwycięzcą turnieju Gromda 2 na gołe pięści. Stoczy walkę o 100 tysięcy zł

Pochodzący z Lubaczowa Kubiszyn, to zaprawiony w boju zawodnik sportów walki. Swoją karierę zaczynał w kickboxingu, gdzie sięgał po największa laury, z mistrzostwem świata łącznie. Ostatnio jednak, pracujący na co dzień w straży pożarnej zawodnik, zaczął coraz częściej pojawiać się w zawodowym ringu bokserskim. Tam wychodziło mu różnie, ale postanowił spróbować swoich sił w walce na gołe pięści.

W Gromda 2 noszący przydomek "Don Diego" Kubiszyn miał ciężką przeprawę. W pierwszej walce wygrał przed czasem, ale szarżujący Artur "Chuligan" Tomala był bliski szczęścia. Rzeszowianin mocno oberwał na początku walki, był liczony, ale przeczekał huraganowy atak rywala i w kolejnej akcji sam zranił przeciwnika. Dzieła dokończył w drugiej rundzie zadając kończący lewy prosty.

Do finału Mateusz podchodził po maratonie w półfinale. Starcie z Rafałem Łazarkiem trwało pełne cztery rundy plus blisko pięć minut, bo w walkach na Gromda nie ma sędziów punktowych i walka trwa do nokautu. Łazarek dał się we znaki Kubiszynowi na początku, ale potem dominował już rzeszowianin, który wymęczył rywala i zmusił do poddania.