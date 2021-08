Filip Ćwiek, uczestnik takich programów jak: "Ex na Plaży" i "Warsaw Shore" był mocno zniesmaczony werdyktem sędziów.

- Wygrałem tę walkę i wszyscy to widzieli. Miałem go w dosiadzie, okładałem go - mówi. Na pytanie, czy chce rewanżu, odpowiedział: - Chcę. Facet jest dwanaście kilogramów cięższy ode mnie. Zrobię wagę do niego i wtedy zobaczymy - dodał Ćwiek.

Innego zdania na temat rewanżu był jednak "Tarzan". O tym w materiale wideo.