Matura 2021. Egzaminy znów w szczególnym reżimie sanitarnym. Dystans, dezynfekcja, maseczki, osobne wejścia

- Uczniowie muszą przyjść na nie w maseczkach - mówi dyrektor "drugiego". - Podczas egzaminu mogą je zdjąć, ale gdy chcą skorzystać z toalety, proszą o możliwość podejścia do komisji i skorzystania ze słowników, czy też podnoszą rękę, bo chcą, aby podszedł do nich ktoś z komisji lub gdy odkładają gotową pracę, muszą z powrotem zasłonić usta i nos.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, maturzyści muszą zachować odpowiedni odstęp, czyi co najmniej 1,5 m. Jeśli chodzi o zachowanie odległości między ławkami - tutaj też jest bez zmian. To co najmniej 1,5 m w każdą stronę. To wymusza na szkołach organizację egzaminu w wielu salach.

QUIZ: Znasz się na historii Polski? A w jakim zaborze znajdowało się to miasto?

IV LO w Rzeszowie, zaraz, gdy tylko opublikowane zostały nowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów, zawiesiło na swojej stronie praktyczne informacje dla zdających.