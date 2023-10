Mecz reprezentacji Polski do 18 lat w Rzeszowie już w piątek. Są jeszcze bilety. Piłkarze trenują w Wiązownicy [ZDJĘCIA]

Trenerem naszej kadry jest pochodzący z Krosna Marcin Włodarski.Takiej reprezentacji młodzieżowej Polska nie miała od dawna. Zespół prowadzony przez trenera Marcina Włodarskiego nie ma respektu przed najmocniejszymi reprezentacjami w Europie. W eliminacjach mistrzostw Europy czy innych turniejach nasza kadra w ostatnim czasie ogrywała wysoko Anglików 5:0, Belgów 5:0 czy Słowaków 5:0. W maju tego roku ta drużyna (startując jeszcze jako ekipia do 17 lat) wywalczyła brązowy medal ME. Nasi zawodnicy zatrzymali się dopiero w półfinałowym boju z Niemcami (3:5).

Przygotowujący się do towarzyskiego meczu ze Słowacją, reprezentanci Polski do 18 lat odwiedzili dziś Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu. Biało-czerwoni mecz w Rzeszowie rozegrają 13…

Kilka dni temu trener Marcin Włodarski powołał 37 piłkarzy, których podzielił na dwie grupy. Pierwsza, składająca się z 17 zawodników, grała w środę w Opolu towarzysko ze Szwecją. Druga rozpoczęła we wtorek zgrupowanie w Jarosławiu, które zakończy meczem 13 października w Rzeszowie. Nasi młodzi zawodnicy śpią w Jarosławiu, ale trenują na obiekcie w Wiązownicy. W „naszej” grupie powołanych znaleźli się m.in. wspominany Kolanko, ale także Szymon Łyczko ze Stali Rzeszów. W piątek szansę gry będzie miał inny były gracz Stali Rzeszów - Patryk Mazur (obecnie Juventus Turyn), a także obecny stalowiec - Szymon Kądziołka, który trenuje z grupą kadrowiczów w Opolu.

Nadal można nabyć wejściówki na mecz Polska - Słowacja poprzez stronę bilety.podkarpackizpn.pl. Jest możliwość zdobycia ich dla szkół i dla klubów piłkarskich. Związek w tej sprawie prosi o kontakt na [email protected].

Polska przygotowuje się do turnieju mistrzostw świata, który odbędzię się w dniach 10 listopada – 2 grudnia w Indonezji. Biało-Czerwoni trafili do grupy D, w której zmierzą się z Japonią (11 listopada), Senegalem (14 listopada) oraz Argentyną (17 listopada). Wszystkie mecze Polaków rozpoczną się o godzinie 11:00 czasu polskiego. Do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze drużyny z sześciu grup oraz cztery ekipy z trzecich miejsc z najlepszym dorobkiem po fazie grupowej.