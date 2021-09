Miasto Sanok w 2022 roku chce zorganizować metę jednego z etapów Tour de Pologne

- Co myślicie o tym, by w przyszłym roku zorganizować metę jednego z etapów Tour de Pologne w Sanoku? – pyta burmistrz mieszkańców miasta na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych, zachęcając do komentarzy. - W Urzędzie Miasta podsumowaliśmy tegoroczny start trzeciego etapu wyścigu. Była to okazja, by podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowania do organizacji wyścigu. Rozmawialiśmy też o planach włączenia Sanoka w przyszłoroczną edycję Tour de Pologne – informuje Tomasz Matuszewski na profili Fb.