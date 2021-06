Mieszkańcy Podkarpacia zbierają makulaturę i z jej sprzedaży finansują budowę studni w Afryce. Powstało ich już 28 [ZDJĘCIA]

Idea jest prosta. W różnych miejscowościach województwa podkarpackiego, głównie przy kościołach, ustawione są kontenery do których można wrzucać makulaturę. Pieniądze pochodzące z jej sprzedaży przeznaczane są na budowę studni w biednych krajach Afryki. Trafiają do tamtejszych wiosek, w których pracują polscy misjonarze.

- Połowa mieszkańców Afryki nie ma dostępu do bieżącej wody pitnej. Dotyczy to szczególnie biedniejszych regionów tego kontynentu. Dlatego robimy, co w naszej pomocy, aby choć trochę ulżyć tym ludziom - tłumaczy Ryszard Łuczyk z Przeworska, jeden z organizatorów akcji "Makulatura na misję".

- Do sfinansowania budowy jednej studni głębinowej potrzeba ok. 70 - 80 ton makulatury. Koszty zależą od głębokości studni - twierdzi pan Ryszard.

W wielu miejscowościach, głównie przy kościołach, parafiach i szkołach, znajdują się kontenery, do których można wrzucać makulaturę. Można ją również dostarczyć bezpośrednio do organizatorów akcji. Można również zorganizować własną zbiórkę, organizatorzy służą wsparciem w tym zakresie.

- Chciałbym bardzo podziękować wszystkim darczyńcom za pomoc. Każdy kolejny kilogram makulatury przybliża nam do budowy następnej studni. Sporo osób, które nas wspomaga, robi to anonimowo. Im szczególnie dziękuję, ale jednocześnie zachęcam do kontaktu. Także osoby, które chcą się przyłączyć do naszej akcji. Tel. do Ryszarda Łuczyka - 504-168-549.

Dotychczas studnie głębinowe, w ramach podkarpackiej akcji, powstały w sześciu afrykańskich państwach. W Sudanie Południowym, na Madagaskarze, w Zambii, Czadzie, Kamerunie i Republice Środkowej Afryki.