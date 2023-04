Mieszkaniec powiatu łańcuckiego został oszukany metodą na policjanta. Stracił 20 tysięcy złotych

Na telefon pokrzywdzonego zadzwoniła osoba, która przedstawiła się jako policjantka z Tyczyna. Kobieta poinformowała seniora, że prowadzona jest operacja specjalna i prosi go o pomoc. W tym celu starszy mężczyzna miał bez przerywania rozmowy przez telefon komórkowy udać się do swojego banku.

Gdy mężczyzna dotarł do placówki bankowej, kobieta przekazała dalszą rozmowę obecnemu przy niej „prokuratorowi”. Oszust namówił mężczyznę do wybrania wszystkich oszczędności twierdząc, że są to pieniądze policji na operację specjalną. Oszczędności seniora miały natomiast być bezpieczne na innym koncie.

Fałszywy prokurator polecił następnie wybrane przez pokrzywdzonego pieniądze przelać, poprzez przekaz pocztowy, na konto w Wielkiej Brytanii. Akcja specjalna miała rozpocząć się za kilka godzin, a senior miał oczekiwać w domu na przyjazd policji.