Miljan Ivanović, Kosta Petrović i Kacper Adamczuk raczej nie wrócą do Stali Mielec

Serbowie i Adamczuk zostali zawieszeni przez trenera Rafała Glińskiego jeszcze przed przerwą świąteczno-noworoczną. Zabrakło ich w ostatnich grudniowych meczach Stali, nie trenują z zespołem, który od kilku dni przygotowuje się do drugiej rundy sezonu PGNiG Superligi piłkarzy ręcznych. To konsekwencje kary, jaką nałożył na nich trener Gliński. Chodzi o mało profesjonalne podejście całej trójki m.in. do treningów i niedostateczne zaangażowanie w meczu.

Formalnie mają oni ważne kontrakty w Stali, ale do zespołu raczej nie wrócą, dostali wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów. Petrović już wcześniej informował władze klubu, że ma ofertę z innego kraju, z której chciałby skorzystać. Zaawansowane rozmowy z nowym klubem prowadzi ponoć też Adamczuk, za nowym pracodawcą rozgląda się też Ivanović.

Czy Stal zamierza kogoś pozyskać na ich miejsce? W końcówce roku do mielczan dołączył defensor Krzysztof Misiejuk, który ma zostać do końca sezonu. Czy będą kolejni nowi?

- Zobaczymy, mamy jeszcze miesiąc do wznowienia rozgrywek. Na pewno myślimy o tym, ale po pierwsze nie będzie to łatwe, a po drugie sam nie mogę takiej decyzji podjąć. Na ten moment gramy tym co mamy - powiedział trener Gliński.