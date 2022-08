MMA. Szymon Bajor nie zawalczy z Niemcem Hatefem Moeilem na gali w Cardiff. Znamy nazwisko nowego przeciwnika

Ronny Markes, a właściwie Ronnymarki Sales da Silva, to brazylijski zawodnik wagi ciężkiej. Urodził się w 1988 roku w Natal. Mierzy 191 cm wzrostu i waży 91 kg.

Pierwszą zawodową walkę Markes stoczył w 2007 roku. Rywalizował w UFC, King of the Cage, Bellatorze i M-1 Global. Jest aktualnym mistrzem Cage Super Heavyweight Champion. Jego rekord to 22 wygrane i 9 porażek.

- To zawodnik, który jest w moim wieku i walczył dla najlepszych organizacji na świecie - powiedział na antenie Kanału Sportowego Szymon Bajor. - Będzie to dla mnie fajne wyzwanie - dodał.

Gala Professional Figters League w Cardiff odbędzie się w sobotę, 13 sierpnia.Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć w serwisie streamingowym Viaplay. Start o godz. 17.30.