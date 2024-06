Mnóstwo atrakcji na roztoczańskim festiwalu turystycznym. Weź drugi oddech!

14 czerwca już kilka minut po godz. 4 rano na wzgórzu Monasterz odbędzie się powitanie Słońca przy dźwiękach CK Kapeli. Będzie to okazja, aby tanecznie i ze śpiewem przywitać nowy dzień i w doskonałym nastroju ruszyć odkrywać kolejne punkty programu. A będzie ciekawie, bowiem swoje drzwi otwiera jedna z najstarszych, drewnianych cerkwi w Polsce – cerkiew w Radrużu. Zostaną tam przeprowadzone warsztaty malowania ikon, które każdy uczestnik zabierze ze sobą na pamiątkę do domu.

Noc zapowiada się równie ciekawie jak dzień. Obserwatorium Astronomiczne w Tymcach zaprasza na obserwacje gwiazd wraz z wykładem a Horyniec-Zdrój na kino plenerowe . A każdy, kto lubi poczuć dreszczyk emocji, powinien wybrać się do Gorajca, którym zawładną duchy dawnych mieszkańców. Trzeba będzie je odnaleźć na cmentarzu, przy kapliczkach, w lesie czy piwnicach a wtedy te wskażą drogę do kolejnych etapów i zakończenia nocnej gry wiejskiej.

Szczegółowy program:

Piątek, 14 czerwca

* Zespół Cerkiewny w Radrużu

Godz. 15 – 18 - Warsztaty malowania ikon

* Muzeum Kresów w Lubaczowie

Godz. 17 – 18 - Wykład pt. „Pradzieje i wczesne średniowiecze ziemi lubaczowskiej”

* Stawiska nad Tanwią

Godz. 19 – 20 Koncert otwarcia na kamperowisku przy plaży nad Tanwią w Narolu

Godz. 19 – 20 Warsztat kulinarny „Burger proziak od podstaw”

* Cieszanów

Godz. 22 - Nocna gra terenowa

Sobota, 15 czerwca

* Wzgórze Monasterz koło Werchraty

Godz. 4 - Koncert C.K. Kapela

* Płazów drzeworytnia

Godz. 9 – 12 - Warsztaty drzeworytnicze (Liczba uczestników – 10)

Godz. 9 – 12 - Warsztaty śpiewu białego (Liczba uczestników – 10)

* Zespół Cerkiewny w Radrużu

Godz. 9 – 18 - Warsztaty malowania ikon

* Werchrata

Godz. 11 - Rajd pieszy po Roztoczu Wschodnim "Za ogonem ditka"

* Zespół Cerkiewny w Radrużu

Godz. 12 – 14 - Warsztaty ceramiczne (gr. I)

Godz. 14 – 16 - Warsztaty ceramiczne (gr. II)

* Park Zdrojowy w Horyńcu-Zdroju

Godz. 20 - Kino plenerowe

* Cerkiew św. Jerzego w Cieszanowie

Godz. 19 - Koncert folklorystycznego zespołu ludowego z terenu Roztocza

* Gorajec

Godz. 20 - Gra wiejska

* Obserwatorium Astronomiczne Lubaczów

20.30-23 - Tajemnice Roztoczańskiego nieba. Obserwacje nocne wraz z wykładem (liczba osób ograniczona)

* Kamperowisko w Cieszanowie

Całodniowy dzień otwarty dla kamperów i przyczep

Niedziela, 16 czerwca

* Huta Różaniecka

10 – 14 - Rajd rodzinny w poszukiwaniu muszelek z morza mioceńskiego, warsztaty rzeźbienia muszelek w glinie i zabawy z animatorem

* Zespół Zamkowo-Parkowy w Lubaczowie

11 – 12.30 „Najstarszy Lubaczów” – spacer z opowieścią o historii lubaczowskiego założenia obronnego oraz prezentacją, gdzie znajdowały się poszczególne elementy grodu, zamku i pałacu

* Cieszanów

12 - Warsztaty z szycia maskotek miękkich wraz z dawnymi pracownikami Fabryki Zabawek Miękkich z Cieszanowa - 100 maskotek - warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych

* Zespół Cerkiewny w Radrużu

9 – 16 - Warsztaty malowania ikon

* Obserwatorium Astronomiczne

11 – 12.30 - Warsztaty astronomiczne - Rodzinne gry astronomiczne (maksymalna liczba uczestników-18)

12.30 – 15.30 - Obserwacje Słońca, Zwiedzanie wieży z przewodnikiem

15 – 16.30 - Warsztaty astronomiczne- Rodzinne gry astronomiczne (maksymalna liczba uczestników 18)

* Kresowa Osada

14 – 15.30 - Warsztaty artystyczne „Roztocze w szkle”

* Zespół Cerkiewny w Radrużu

16 – 18 - „Garnki z Roztocza” – wernisaż wystawy

Godz. 18 – 19.30 Koncert Kapeli Maliszów

* Park Zdrojowy w Horyńcu-Zdroju

20 - Kino plenerowe

Bezpłatne zwiedzanie (sobota–niedziela)

* Zespół Cerkiewny w Radrużu

Zwiedzanie z przewodnikiem rozpoczynające się o następujących godzinach:

10:15, 11:00, 12:00, 13:15, 14:15, 15:00, 16:00, 17:00 (czas zwiedzania ok. 45 min.)

* Zespół Cerkiewny w Nowym Bruśnie

Zwiedzanie z przewodnikiem rozpoczynające się o następujących godzinach: 10:00, 12:30, 14:30, 17:00 (czas zwiedzania ok. 2h)

Spotkanie uczestników pod cerkwią św. Paraskewy w Zespole Cerkiewnym Nowym Bruśnie (uczestnicy dojeżdżają własnym środkiem transportu) – zwiedzanie z przewodnikiem Zespołu Cerkiewnego. Przejazd na parking w Starym Bruśnie i przejście piesze na cmentarz, by poznać dzieje kamieniarstwa bruśnieńskiego, a następnie do kaplicy pw. św. Mikołaja, gdzie uczestnicy zagłębią się w tradycję święta Jordanu.

* Stacja Basznia

11:00 – 17:00 Bezpłatne zwiedzanie atrakcji

* Park Linowy

12:00 - 18:00 Możliwość skorzystania z atrakcji Parku Linowego Basznia.

* Pałac Łosiów

Dyżur przewodnika

* Cerkiew w Łówczy

Dyżur przewodnika

* Cerkiew w Gorajcu

Dyżur przewodnika

Dyżur rękodzielniczy w dzwonnicy