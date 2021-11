Mocna seria Asseco Resovii. W sobotę rzeszowski zespół zmierzy się z Zaksą. Zawodnicy mówią, że dobrze jest grać z mocnymi

Zaksa jest niepokonana, gra świetnie. Jastrzębie, Projekt i Warta Zawiercie również pokazują fajną siatkówkę, ale mogą grać jeszcze lepiej. To samo mówi się w Rzeszowie i Bełchatowie, i z optymizmem patrzy na następne spotkania. Szczególnie trudne mecze czekają Asseco Resovię, która będzie się potykać kolejno: Zaksą (w), Projektem (d) i Skrą (w).

- Na pewno taka seria powoduje szybszy przepływ krwi. Cieszymy się jednak, że te „prawdziwe mecze” teraz nadchodzą. To jest weryfikacja. Musimy się mierzyć z tymi najlepszymi, jeżeli myślimy w tym sezonie o grze o najwyższe cele. Myślę, że kilka drużyn, które dokonały sporych zmian dopiero się poznaje, dociera w grze - twierdzi Paweł Zatorski, libero resoviaków. - Nie wszyscy grają idealnie. Tak naprawdę nie ma zespołu, który obecnie już grałby perfekcyjną siatkówkę. Mamy materiał do analizy, aby poprawiać swoją grę. Musimy gonić tych najsilniejszych. Mam nadzieję, że w następnych meczach będziemy wyglądali coraz lepiej.

- Myślę, że to dobrze, iż gramy teraz z czterema topowymi drużynami w lidze. Ten miesięczny maraton może nam pokazać, w którym miejscu się znajdujemy i nad czym musimy pracować. Mecz z Jastrzębiem pokazał, że jesteśmy w stanie grać dobrze. Musimy popracować nad ciągłością i zimną głową. Jeżeli to poprawimy, to uda nam się przywieźć z Kędzierzyna jakieś punkty. Mam nadzieję, że trzy - powiedział w Polsacie Sport Jakub Kochanowski, środkowy Resovii,podobnie jak Zatorski, były gracz Zaksy.