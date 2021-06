Modlitwa, śpiew i fajerwerki. Sprawdziliśmy, jak było na koncercie Jednego Serca Jednego Ducha

– To, że ludzie są chętni do tego, żeby dalej ze sobą współpracować, pokazuje tylko, że jest to wyjątkowe dzieło – akcentował Hubert Kowalski, kierownik chóru i orkiestry. Podczas wieczoru uwielbienia zaśpiewali m.in. Beata Bednarz, Andrzej Lampert, Józef Skrzek, Lidia Pospieszalska, Darek „Maleo” Malejonek, Leopold Twardowski, Agnieszka Cudzich i Agnieszka Musiał. – To było piękne dziękczynienie Panu Bogu za to, że powoli wyprowadza nas z tej pandemii – stwierdził za to „Maleo”.