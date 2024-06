"Mówili, że nie podołamy". Marcin Polar z Jasła kręcił górskie sceny „Białej odwagi” [ZDJĘCIA]

Jestem dosyć zaprawiony w boju, ale nie jest to bułka z masłem. Zdjęcia górskie rozłożono na półtora roku. Najwięcej czasu zajęły przygotowania, kręcenie scen to jedynie wycinek tego, co robiliśmy na potrzeby filmu wspólnie z Marciszem. On - oprócz działań z Filipem (Pławiakiem, odtwórcą roli Andrzeja, jednego z dwóch głównych bohaterów produkcji - red.), z którym przez wiele miesięcy trenował wspinaczkę - odpowiadał za wytyczenie przejść, powieszenie lin, wszelkie kwestie bezpieczeństwa, włącznie z asekuracją aktora. Na moich barkach spoczywało natomiast wszystko, co było związane ze sprzętem, jego konfiguracją, patentami umożliwiającymi filmowanie w terenie zupełnie do tego nieprzystosowanym. Włącznie z zaprojektowaniem - razem z Andrzejem - statywów dopasowanych do ścian skalnych, do których je później przykręcaliśmy w trzech różnych punktach, by podwiesić kamerę. Wystarczyło wyciągnąć dwie śrubki i zjeżdżała ona na linie w dół, do kolejnego statywu, w kilka minut była gotowa do następnego ujęcia. Ale żeby takie usprawniające pracę rozwiązanie obmyślić, zastosować oraz nakręcić zaplanowane sceny - co paradoksalnie zajęło najmniej czasu - trzeba było poświęcić niezliczone godziny. I wiele razy wspinać się w górę.