Muzeum Galicyjskiej Cegły Fortecznej - szkła i ceramiki powstanie w forcie III Łuczyce Twierdzy Przemyśl [ZDJĘCIA]

- Ekspozycja ma być udostępniona w kazamatach budynku koszarowego. Będzie można w niej zobaczyć różnego rodzaju cegły pochodzące z cegielni z terenu całej Galicji oraz Kresów Wschodnich. Cegły te służyły do budowy fortyfikacji stałych Twierdzy Przemyśl, oraz infrastruktury forteczne, czyli koszar, szpitali, prochowni, kamienic - informuje Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

Wystawiane mają być również starsze cegły gotyckie „palcówki” pochodzące z XVIII w.

Fort w Łuczycach od czerwca ma nowych opiekunów. Od tego czasu trwają tutaj intensywne prace związane z udostępnieniem obiektu. Uporządkowano koszary, odsłonięto z krzewów i chwastów basteję obrony wejścia, schrony pogotowia, kiosk obserwatorów artylerii dla baterii ciężkich armat, wartownię z kuchnią i łaźnią, parking i oraz ok. 800 metrów drogi prowadzącej do fortu. Odkrzaczona została ścieżka prowadząca do punktu widokowego z panoramą na forty IV Optyń i V Grochowce. Zamontowane zostały drewniane tabliczki informacyjne.