Na drogach Podkarpacia więcej wypadków i rannych. Nowy taryfikator mandatów przyhamuje kierowców? Łukasz Solski

Do głównych przyczyn zdarzeń drogowych zaliczyć można m.in. niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

Do 22 grudnia br. na podkarpackich drogach doszło do 1192 wypadków. W całym 2020 tych zdarzeń było o 54 mniej! Od 1 stycznia zacznie obowiązywać nowy taryfikator mandatów. Czy to sprawi, że kierowcy będą ostrożniejsi?