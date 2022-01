Na drogach w Rzeszowie i okolicach można było zobaczyć... kangura. Zwierzak uciekł z zagrody alpak w Nosówce. Wrócił cały i zdrowy [ZDJĘCIA]

- Tak naprawdę nie wiemy jak to się stało, że uciekły. Rano zobaczyliśmy, że bramka jest otwarta. Mógł ją otworzyć wiatr, ktoś mógł jej nie domknąć. Jedno zwierzę nie oddaliło się od domu, było w zasięgu naszego wzroku. Próbowaliśmy je złapać, ale uciekło i zaczęliśmy szukać białego kangura. Jak wróciliśmy po godzinie, brązowy był już pod domem. Wiedział, że u nas jest bezpieczny, więc wrócił sam - relacjonuje Sylwia Wojciechowska, jedna z właścicielek zagrody Alpaka Team w Nosówce. Ośrodek jest częścią fundacji Podaruj Miłość.

Do nietypowego zdarzenia doszło w sobotę w godzinach porannych. Pracownicy zagrody alpak zauważyli, że brakuje im dwóch kangurów.

- Wrzuciliśmy na Facebooka posta z prośbą o to, że jeżeli ktokolwiek widział kangura, niech da nam znać. Ludzie zaczęli do nas dzwonić, mówili, gdzie go widzieli, gdzie były ślady. Szliśmy za tym tropem, chodziliśmy po polach, jeździliśmy po okolicy z lornetką - relacjonuje Natalia Sitek, jedna z właścicielek zagrody.