Na lotnisku w Mielcu nie zostały wstrzymane loty cywilne. W Jasionce ruch pasażerski odbywa się zgodnie z planem

W porcie nie komentują tego, co ma związek z amerykańskimi żołnierzami. Widzieliśmy jak na terenie lotniska rozbijane są duże namioty wojskowe. Nieoficjalnie mówi się, że to będzie jedna z baz wojskowych 82. Dywizji Powietrznodesantowej z USA. Prawdopodobnie trafi tu co najmniej kilkuset żołnierzy. Dociera także sprzęt. Kolejna nieoficjalna wiadomość jest taka, że mają tu stacjonować amerykańskie śmigłowce Black Hawk (nawet kilkadziesiąt maszyn). Wczoraj w Jasionce lądowały medyczne Black Hawki, ale docelowo miały lecieć właśnie do Mielca.