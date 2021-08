Na pełnej czajce: Jak tam te misterne plany? W komentarzu red. Michał Czajka odnosi się do występów podkarpackich drużyn w 1, 2 i 3 lidze

Na razie wesoło w klubie z Hetmańskiej, bo Stal Rzeszów idzie jak burza. Zawodnicy i trener zapewne czują presją, ale póki co radzą sobie z tym bardzo dobrze i robią swoje. Zapewne wszyscy zdają sobie sprawę, że teraz to już żadnego „zmiłuj się” nie będzie, ale jeśli tak będzie do końca, to będzie się z czego cieszyć i oby tak było.