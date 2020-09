Na pełnej czajce: Jest super, jest super, więc o co ci chodzi...? Red. Michał Czajka odnosi się m. in. do pierwszego meczu reprezentacji

W ostatnim komentarzu red. Michał Czajka odnosi się do pierwszego meczu reprezentacji po pandemii, ale nie tylko.

Pamiętacie „hicior“ „Muńka“ i jego ekipy? Tak przyszedł mi na myśl, gdy słuchałem wypowiedzi naszego selekcjonera, Jerzego Brzęczka po ostatnim występie naszej kadry. Pan Jerzy stwierdził, że właściwie jest zadowolony. Tak na moje oko (ja się w sumie nie znam), nie bardzo było się z czego cieszyć, ale jak jest super, to w sumie o co wszystkim kibicom chodzi? Cały czas jeszcze mam w pamięci ostatni sezon w 2 lidze i Bogu dziękuję, że trener resoviaków, Szymon Grabowski ma jednak inne myślenie niż nasz trenerjro narodowej ekipy i gdy nie szło, to nie ogłaszał wszem i wobec, że jest zadowolony. Wydaje mi się, że przyznać się do tego, że nie było dobrze to nic złego, ale powtarzam raz jeszcze - może ja się po prostu nie znam...

A co tam u nas na Podkarpackim podwórku słychać? Marsz ku 1 lidze Wilków Krosno został na razie przerwany choć nadal nie udało się nikomu pokonać zawodników trenera Janusza Ślączki. Zbuntowała się pogoda... Mam tylko nadzieję, że ten sezon na żużlu zdążymy odjechać. Gdy już udało się go rozpocząć, szkoda byłoby teraz przegrać z pogodą. Na razie jeszcze nie jest niby tak źle, ale pogoda niestety lepsza nie będzie, a żużel to nie piłka i sucho jednak musi być.

Tak sobie popatrzyłem w sobotni wieczór na tabelę 2 ligi i muszę przyznać, że bardzo mi się podobało to, co zobaczyłem. Nie życzę oczywiście nikomu źle, ale niesamowicie cieszy mnie dobry start rzeszowian. Do końca walczyli w minionym sezonie o 1 ligę i na pewno tego czasu na przygotowania było przez to mniej, ale zaczęli fajnie i niech tak dalej grają. Może na derby nie będziemy musieli czekać długo...? Choć oczywiście nie obraziłbym się, gdyby awans tym razem wywalczyła i Stal, i Resovia. Jakoś bez derbów przeżyję.

Dariusz Marzec w szczerym wywiadzie po odejściu z PGE Stali Mielec: takie rozstania naprawdę bolą