Na Podkarpaciu zatrzymano sześciu nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu

Strażnicy granicy z placówki w Rzeszowie-Jasionce zatrzymali w Wyżnem (pow. strzyżowski) dwóch Afgańczyków w wieku 18 i 19 lat. Cudzoziemcy przekroczyli granicę, ukrywając się w pomiędzy kołami zapasowymi ciężarówki jadącej ze Słowacji. Nie mieli przy sobie dokumentów. Chcieli dotrzeć do Niemiec. Postawiono im zarzuty, do których się przyznali i dobrowolnie poddali się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Decyzją sądu zostali umieszczeni na 3 miesiące w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

W Barwinku (pow. krośnieński) strażnicy graniczni z Sanoka zatrzymali dwóch Afgańczyków bez dokumentów. Mężczyźni przedostali się do Polski w naczepie ciężarówki jadącej z południa Europy. Aktualnie mundurowi prowadzą czynności zmierzające do zobowiązania cudzoziemców do opuszczenia Polski.

Od początku 2021 roku Straż Graniczna zatrzymała 132 imigrantów, którzy nielegalnie przekroczyli podkarpacki odcinek granicy państwowej. Byli to głównie obywatele Afganistanu, Turcji, Syrii oraz Somalii.